SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fabio Almeida, ex-empresário da cantora Ivete Sangalo, acaba de assumir a consultoria de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Ele irá atuar na reestruturação do modelo de negócio do Carnaval paulistano e outros eventos relacionados à folia como os ensaios técnicos.

Ele também será responsável por implantar práticas ESG (ambiental, social e de governança) nas ações ligadas ao Carnaval.

Almeida e o presidente da Liga, Sidnei Carriuolo, se encontraram em fevereiro para fechar a parceria comercial. À reportagem, o empresário diz que continuará trabalhando no ramo do entretenimento e que "não sairá do Carnaval de Salvador".

Fabio Almeida atuou por 12 anos como empresário da Ivete Sangalo. Ele era diretor comercial da Iessi Music Entertainment, responsável pelo gerenciamento de carreira da cantora.

Como revelou a Folha de S.Paulo, os dois romperam no fim do ano passado e só estavam se falando por meio de advogados.