RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O estado do Rio de Janeiro anunciou, nesta quarta-feira (8), a criação da tarifa social que reduzirá a passagem do metrô para R$ 5. A medida passa a valer a partir de 12 de abril, somente para usuários do Bilhete Único Intermunicipal.

A decisão ocorre após a Agetransp (Agência Reguladora de Transportes) ter autorizado, nesta quarta, o reajuste da tarifa de R$ 6,50 para R$ 7,20. De acordo com o governador Cláudio Castro (PL), no entanto, o valor do bilhete para os demais passageiros também será menor do que a aprovada pela agência: R$ 6,90.

Terão direito ao benefício da tarifa social pessoas entre entre 5 e 64 anos, com renda mensal de até R$ 7.507,49. É preciso ainda ter um cartão Riocard Mais habilitado na modalidade Bilhete Único Intermunicipal vinculado ao próprio CPF. A regra vale tanto para quem trabalha com carteira assinada quanto para quem é autônomo.

A inclusão de novos usuários no sistema do Bilhete Único será coordenado por um grupo de trabalho criado pelo governo do estado junto à Riocard e ao MetrôRio para atuar na comunicação com os passageiros.

"Em breve, será divulgado o cronograma de ações e canais e postos de atendimento, incluindo os extras que serão instalados em estações do MetrôRio para reforçar o serviço. Para os usuários que já possuem o Bilhete Único Intermunicipal, o benefício será automático", informou o governo do estado.

Os novos valores da passagem foram anunciados nas redes sociais de Cláudio Castro, que recebeu críticas de quem utiliza o transporte. "Enquanto isso, o serviço do metrô só piora. Vagão com ar desligado, superlotado, estações com escada rolante quebrada constantemente. A agência reguladora e o Governo deveriam fiscalizar a qualidade do serviço", escreveu um usuário.