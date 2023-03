- Mulheres fazem ato contra aumento de casos de feminicídio no DF

A reivindicação por mais segurança para as mulheres ocupou uma das principais avenidas da capital federal nesta quarta-feira (8) com a Marcha das Mulheres 8M Unificadas DF e Entorno. Realizado anualmente para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o ato contou com apresentações culturais e um espaço para autocuidado.

Nos dois primeiros meses de 2023, foram registrados oito casos de feminicídio no Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), apenas na primeira semana de 2023, foram registrados quatro casos de feminicídios. Durante todo o ano passado, 17 mulheres foram assassinadas no DF, vítimas de feminicídio. Uma das coordenadoras da Casa Ieda Santos Delgado, Thaís Oliveira ressaltou que faltam espaços de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica na capital do país.

“A marcha hoje é por essas oito mulheres que não estão mais aqui. Houve um aumento do número de casos de feminicídio no DF e essas mulheres morreram apenas por serem mulheres. Hoje é dia de lembrarmos as milhares de mulheres que tiveram suas vidas tomadas pelo machismo e fascismo”, afirmou.

“A violência doméstica é preocupante e estamos desde o ano passado sem um espaço físico pois fomos desalojadas pelo governador Ibaneis [Rocha, atualmente afastado do exercício do cargo]. Continuamos o trabalho de forma itinerante, com parcerias, mas os pedidos de apoio não param de chegar”, acrescentou. A Casa Ieda Santos Delgado é um espaço de referência para mulheres em situação de violência doméstica.