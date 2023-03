Mulheres de centrais sindicais, movimentos e organizações da sociedade civil fizeram nesta quarta-feira (8) uma manifestação no Centro do Rio de Janeiro pelo Dia Internacional da Mulher. O ato, chamado de 8M, em referência à data histórica, levantou diferentes pautas relacionadas aos direitos das mulheres, como o fim do feminicídio, igualdade de emprego e renda, legalização do aborto, escolas e creches gratuitas e políticas para combater a fome. A concentração aconteceu em frente à igreja da Candelária no fim da tarde, de onde todas seguiram em marcha até a Cinelândia.

Um dos destaques nos cartazes e gritos de protesto foram as homenagens à vereadora Marielle Franco. No próximo dia 14, completam cinco anos do assassinato dela e do motorista Anderson Gomes. As mulheres lembraram a atuação da vereadora em defesa das pautas feministas, antirracistas e dos direitos dos grupos LGBTQIA+. Além de cobrarem uma solução para o crime, destacaram a importância de celebrar a memória de Marielle, que virou inspiração para que as mulheres ocupem mais espaços de poder.

“A gente não fala mais de 8 de Março sem falar de 14 de Março. O meu último encontro com Marielle Franco foi no dia 8 de Março, nas ruas, lá em 2018. E depois veio aquela trágica notícia da morte dela, do assassinato político. A gente já aprendeu que precisa trabalhar todo mundo junto para que as mulheres participem da política com qualidade. Isso é honrar também o legado de Marielle”, disse a vereadora Thais Ferreira (Psol).