SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Beth Goulart foi escolhida para estrelar a mais nova campanha do Ministério da Saúde em prol da vacinação da Covid-19. Na peça, que vai ao ar na tarde desta quinta-feira (9), a artista relembra a perda de sua mãe, a também atriz Nicette Bruno.

Nicette morreu em decorrência do coronavírus em dezembro de 2020, um mês antes da aplicação da primeira dose do imunizante contra o vírus em solo nacional.

"Algumas perdas aconteceram porque não tínhamos essa alternativa. Foi o caso da minha mãe. Às vezes, eu me pergunto: se a vacina não tivesse chegado antes, se ela não estaria conosco ainda", afirma Beth, enquanto caminha por um estúdio que tem imagens de sua mãe projetas nas paredes.

"Para você usufruir tudo o que a vida tem de bom, você precisa ter saúde. E a vacina é o caminho da saúde. Você não precisa passar por um momento tão difícil da dor e da perda para olhar para isso de outra maneira", afirma a atriz, que expõe seu braço para convidar mais brasileiros a se vacinarem.

"Vamos vacinar, sim. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos", arremata.

A campanha do Ministério da Saúde destaca a importância da vacinação e busca sensibilizar os grupos mais vulneráveis, como idosos e imunossuprimidos, a se vacinarem contra a doença. A peça é a segunda a ser promovida pela pasta com este propósito -o primeiro trazia o personagem Zé Gotinha. Novos vídeos com artistas devem ser feitos.