SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos morreu atropelado por um ônibus na madrugada desta sexta-feira (10) no terminal Parque D. Pedro 2º, na região central de São Paulo. Ele estava na plataforma, perdeu o equilíbrio e caiu.

Quatro equipes dos bombeiros foram até o local. A vítima foi retirada debaixo do ônibus já sem vida.

No final de fevereiro, Dalcy Almeida Cangussu, 73 anos foi atropelado por um ônibus, na zona norte da capital. O motorista foi embora sem prestar socorro.

O atropelamento aconteceu na rua Elias de Almeida, no Jardim Tremembé. Ao descer do coletivo, o passageiro ficou com o braço preso na porta. Imagem de câmera de segurança mostra que uma mulher desceu antes do idoso, e que a porta do ônibus fechou quando ele tentava desembarcar.

O idoso foi internado em um hospital e morreu quatro dias depois. O motorista do coletivo vai responder por homicídio doloso consumado, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Também na madrugada desta sexta, um homem morreu atropelado por um ônibus no Rio de Janeiro ao ser empurrado do BRT no Recreio. Uma faixa da pista central da avenida das Américas precisou ser interditada.