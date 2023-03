SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As servidoras temporárias do estado terão, a partir de agora, licença-maternidade de seis meses. A direito foi ampliado em 60 dias por um decreto administrativo do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Até então, o prazo de afastamento era de quatro meses.

A medida, de acordo com o estado, atende proposta apresentada pela PGE (Procuradoria-Geral do Estado), atualiza o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado (Lei n. 10.261/1968) e entra em vigor a partir desta sexta-feira (10), quando foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Na prática, a medida equipara o benefício que já era concedido para as servidoras efetivas.

"É prioridade fortalecermos as políticas públicas de proteção às mulheres, com ações que ampliem seus direitos e tragam bem-estar a elas e seus filhos", destacou o governador Tarcísio de Freitas.

A procuradora-geral do Estado, Inês Coimbra, ressaltou a importância da decisão.

"A Procuradoria-Geral do Estado propôs essa alteração como medida de equidade no tratamento da licença-maternidade para todas as servidoras estaduais e em reconhecimento à importância do laço maternal nos primeiros seis meses de vida das crianças", explicou.