BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Distrito Federal encontrou, na noite de quinta-feira (10), uma ossada humana em um matagal próximo ao Palácio do Planalto.

Os restos mortais estavam num elevado grau de decomposição, com crânio e braços separados do corpo. A ossada também estava com trapos de roupa e uma aliança.

De acordo com nota da polícia, o 6º batalhão da PM foi chamado às 20h18 para verificar a ocorrência.

A ossada estava numa mata localizada na via N2 leste, próximo à DF 004, atrás do Palácio do Planalto.

"Os policias fizeram a contenção e ficaram no local até a chegada da PCDF [Polícia Civil do Distrito Federal] que ficou com a responsabilidade de averiguação", diz a nota.

O Palácio do Planalto é o local de trabalho do presidente da República.