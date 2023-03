SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva que atinge São Paulo na tarde desta sexta-feira (10) deixa a cidade em estado de atenção e, às 15h, provocava sete pontos de alagamento, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo).

A tempestade já provocou também a queda de 51 árvores, nove enchentes -em áreas de Guarulhos e da zona sul- e um desabamento na Cidade Ademar, afirma o Corpo de Bombeiros.

Há um ponto de alagamento transitável da rua Carlos Silva à Rua Acangatara, na região da Aricanduva, na zona leste, e seis pontos considerados intransitáveis na zona sul, todos na região da subprefeitura de Santo Amaro.

Segundo o CGE, eles estão distribuídos na avenida Nações Unidas, tanto próximo à avenida Mario Lopes Leão quanto perto da rua Jaime de Oliveira Souza; na avenida Interlagos, nas proximidades da avenida Yervant Kissajikian; na rua Professor Anísio Gonçalves Mareco; na avenida Roque Petroni Junior e na rua Elias Antônio Zogbi.

O órgão alerta ainda para a iminência de transbordamento do rio Verde, na rua Cunha Porã, na região da subprefeitura de Itaquera, e lembra que todas as regiões, assim como a marginal Tietê e a marginal Pinheiros permanecem em estado de atenção para alagamentos.

O CGE orienta, nesse cenário, que ninguém transite em ruas alagadas ou tente cruzar correntezas e que a população fique longe da rede elétrica e evite ficar embaixo da copa das árvores.

A previsão do órgão é que as chuvas se mantenham, principalmente à tarde, ao longo do fim de semana. Neste sábado (11), há inclusive potencial para formação de alagamentos, transbordamento de córregos e deslizamento de terra.