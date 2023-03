CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou ter encontrado na tarde de quinta-feira (9) o corpo do padre Douglas Ferreira Leite, 35, na cidade de Miradouro, na Zona da Mata. Ele atuava na Paróquia de Santa Bárbara de Fervedouro e não era visto desde a manhã de terça-feira (7).

O corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal de Muriaé e, já na tarde desta sexta-feira (10), a Polícia Civil informou que ele cometeu suicídio.

Segundo o delegado Glaydson Ferreira, há suspeita de que o padre estava sendo vítima de extorsão. "Dias antes do seu sumiço, ele teria pegado quantias de dinheiro emprestadas, que poderia levar a crer que ele estava sendo extorquido ou outro delito", disse ele.

"As investigações prosseguem para completa elucidação dos fatos", informou Ferreira.

O corpo foi encontrado próximo ao local onde o padre abandonou o carro que utilizava, em Miradouro, cidade que fica a cerca de 20 km de Fervedouro.

"Quando iniciamos as investigações, verificamos que o padre, na terça-feira, por volta de 10h30, saiu da cidade de Fervedouro, juntamente com seu amigo, também padre, em direção a São Francisco do Glória. A princípio, teriam almoçado no local, em um restaurante, e ele, por volta de 11h45, teria retornado de carro, sentido Fervedouro, quando não foi mais visto", explicou o delegado.

A Diocese de Caratinga (MG) divulgou uma nota de pesar, lembrando que a ordenação do padre ocorreu em agosto de 2021. "Solidários aos familiares do Pe. Douglas, amigos e paroquianos, rezemos por seu descanso eterno ao lado do Cristo Bom Pastor, a quem serviu com tanto amor e doação", escreveu dom Emanuel Messias de Oliveira.

A Prefeitura de Fervedouro decretou luto de três dias no município. Em nota, o prefeito Carlos de Araujo (PP) destacou que o padre foi o primeiro vigário na Paróquia Santa Bárbara.

O sepultamento ocorre na tarde desta sexta-feira (10), na cidade de Conceição de Ipanema.

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - ONDE PROCURAR AJUDA

**CVV (Centro de Valorização da Vida)**

Voluntários atendem ligações gratuitas 24 horas por dia no número 188: www.cvv.org.br

**Mapa Saúde Mental**

Site lista diversos tipos de atendimento: www.mapasaudemental.com.br

Tags:

MG