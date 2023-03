SÃO PAULO, SP 9FOLHAPRESS) - Cai preço da carne, falência em banco nos EUA abala mercados, PL vê Bolsonaro perto de ficar inelegível e outros destaques deste sábado (11).

ECONOMIA

Preço da carne tem maior queda em 15 meses; picanha foi a que mais barateou. Baixa de 1,22% em fevereiro foi intensificada pela suspensão das exportações para China, diz IBGE.

POLÍTICA

Lula patina com articulação, e trava em nomeações põe em risco votações no Congresso. Mudança de interlocutor de presidente para negociações e demora em nomeações irritam base aliada.

ECONOMIA

Haddad anuncia acordo de R$ 26,9 bilhões com estados para repor perdas de ICMS. Do total, cerca de R$ 9 bilhões já foram compensados por meio de liminares concedidas pelo STF.

ECONOMIA

Vinícolas pagarão R$ 7 mi em indenizações por caso de trabalho escravo no RS.

Acordo com Promotoria prevê que, desse valor, R$ 2 mi serão repassados aos trabalhadores resgatados em Bento Gonçalves.

POLÍTICA

PL vê Bolsonaro perto de ficar inelegível e aposta em Michelle apesar de joias. Integrantes do partido avaliam que ex-presidente sai mais desgastado do episódio das joias do que a ex-primeira-dama.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Celso Amorim vai à Venezuela e descreve cenário inédito de 'incentivo à democracia'.

Assessor de Lula esteve em Caracas em visita não anunciada pelo Itamaraty; eleições e dívida bilionária estiveram na mesa.

MUNDO

Ataque a tiros coloca legislação sobre armas em discussão na Alemanha.

Novo caso de violência engrossa estatísticas e coro por medidas mais rigorosas no controle de armamentos.

COTIDIANO

Muro de condomínio causa enchente em rua de Moema, diz Prefeitura de SP. Prefeito Ricardo Nunes (MDB) pede medida judicial para derrubar a estrutura; gestão não informou qual é o condomínio.

FOLHA MULHER

Assédio sexual em escritório de advocacia resulta em indenização de R$ 50 mil. 'Seu orgulho é maior que a sua bunda', diz ter ouvido advogada. Acusado não deu entrevista; na ação, diz ter tido interesse pela funcionária, mas 'não chegou a paquerar'.

ESPORTE

Justiça bloqueia contas de Willian Bigode por R$ 11 milhões de Mayke e Scarpa. Lateral e meia alegam que investiram por indicação de atacante e tiveram prejuízo.

ILUSTRADA

Coldplay recebe Seu Jorge em show de luz, cores e gritaria que abre maratona no Brasil. Primeira apresentação da turnê 'Music of the Spheres Tour' enfileira hits da banda e hipnotiza público com luz e fogos.

VIVER

Estudos sugerem o melhor horário de treino para longevidade, emagrecimento ou hipertrofia.

Especialista diz que a atividade física é importante em qualquer período, e que a quantidade indicada é de 150 minutos semanais.

FÉRIAS

Cruzeiro de volta ao mundo passa por 136 países, dura três anos e custa US$ 90 mil.

Navio conta com business center para trabalho remoto, além das regalias típicas desse tipo de embarcação.