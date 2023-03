SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo instaurou inquérito para apurar as circunstâncias de uma ação violenta envolvendo um grupo de policiais durante atendimento de ocorrência na noite desta sexta-feira (10), na favela do Jaguaré, na zona oeste da capital.

Um vídeo registrado por um morador da favela mostra a sequência de agressões, com chutes e socos, a um motociclista sem capacete que tentava fugir de PMs e acabou colidindo na traseira de uma viatura e na lateral de outro veículo. O caso foi revelado pela TV Globo e G1.

De acordo com a PM, equipes atendiam chamado na favela quando o condutor de uma motocicleta, sem capacete e em alta velocidade, entrou na via e bateu na traseira de uma viatura. O veículo ficou danificado em uma das lanternas e, também, com um risco na lateral.

O motociclista tentou fugir, mas não conseguiu porque bateu em outro veículo que vinha no sentido contrário. Foi neste momento que os policiais arrancaram o motociclista da moto e passaram a agredi-lo. A ocorrência envolveu cerca de dez policiais, mas nem todos participaram das agressões

Ainda conforme o governo paulista, a moto, uma CG 160, não tinha placa e nem registro no banco de dados do Detran, como se ainda estivesse nova na loja.

Ainda conforme a PM, além do IPM (inquérito policial militar) para apurar a forma como os policiais efetuaram a detenção do suspeito, foi aberta uma sindicância para apurar o dano à viatura. A motocicleta foi apreendida.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública não deu informações sobre o suspeito.