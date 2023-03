SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da espera -e de longas filas-, os fãs da banda americana Paramore enfrentaram mais um obstáculo em São Paulo: a forte chuva que teve início três horas antes da apresentação e não deu trégua até o começo do show, às 20h deste sábado. O Centro Esportivo Tietê, na Luz, recebeu 18 mil pessoas, que esgotaram os ingressos em menos de uma hora de venda.

Liderada pela carismática vocalista Hayley Williams, a banda faz sua primeira turnê solo no Brasil em 2013 ?no ano seguinte, chegou a voltar, mas como atração secundária do festival Circuito Banco do Brasil.

Agora, Hayley e os amigos de infância Zac Farro (bateria) e Taylor York (guitarra) ?que se transformam num hepteto no palco? divulgam o sexto álbum de estúdio, "This Is Why", lançado em fevereiro, no qual juntam duas vertentes de sua discografia: a energia do pop punk do fim da década de 2010, quando o Paramore chacoalhou a indústria com o álbum "Riot!" (2007), e a maturidade lírica e sonora proposta em "After Laughter", fincando pés no synth-pop.

O show em São Paulo começou com uma nova: "You First", que traz riffs de guitarra que lembram aqueles de 15 anos atrás. Depois, um hit para esquentar a pista molhada: "That?s What You Get", de "Riot!".

"Nem a chuva consegue parar vocês! Ela também não vai nos parar", garantiu Hayley, em sua primeira interação com os fãs.

A chuva transformou as capas transparentes em figurino padrão na multidão, escondendo as inúmeras camisetas do Paramore que homenageavam as diferentes fases da banda. Os cartazes, que se multiplicaram no show do Rio de Janeiro, que abriu a turnê na última quinta-feira, também estiveram mais discretos. Talvez por isso, o coro de vozes veio ainda mais alto do que o padrão, mesmo nas músicas novas.

A banda volta a tocar no mesmo local neste domingo, também com previsão de chuva.

Mais cedo, o público recebeu Elke, projeto de art-pop da cantora e modelo norte-americana Kayla Graninger, como atração de abertura. Chamou a atenção a voz de Elke, que em momentos remete a uma adaptação feminina de vocalistas de tons profundos como Nick Cave e Leonard Cohen.

Ela lançou seu primeiro álbum, "No Pain for Us Here", em 2021, com produção do namorado Zac Farro, baterista do Paramore. Numa das faixas cantadas no show, "Zubie Zubie", ficou clara a influência da bossa nova na criação do disco.

Mais ainda quando Elke fez uma presepada bem recebida pelo público: misturou a melodia de "Águas de Março", de Tom Jobim, com a letra de "Mr. Brightside", sucesso do grupo de indie rock The Killers. Saiu aos gritos de "Elke, eu te amo!".