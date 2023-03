A semana que começa neste domingo (12) traz uma data que entrou para a história política do país: <!--*/ .cmpTable { --fnt-geral: "Raleway", Helvetica, sans-serif; --fnt-geral-tamanho: 10pt; --fnt-quadros-tamanho: 8pt; --fnt-titulos-1: 24pt; --fnt-titulos-2: 18pt; --fnt-titulos-3: 16pt; --fnt-titulos-4: 14pt; --bg-color: #000; --btn-color: #666; --txt-color: #9d9; --txt-highlight: #fff; --inset-default-spc: .8rem .6rem .8rem .6rem; --inset-half-spc: .3rem .2rem .8rem .2rem; } .cmpTopics p {padding: .5rem 0;margin: 0;border-bottom: dotted 1px var(--txt-color);} .cmpTopics p:last-of-type {border: none;} .cmpTopics p::before { content: "– "; } .cmpTopics p::after { content: ";"; } .cmpTopics p:last-of-type::after { content: '.'; } .cmpTable {display: -webkit-box;display: flex;flex-wrap: wrap;margin: 0 0 2em 0;padding: 0;border: solid 1px var(--txt-color);background-color: rgba(255,255,255,.3);max-width: 740px;margin: .8rem auto;} .cmpTableTitle {margin: initial;padding: .3rem 0.8rem;width: 100%;background-color: var(--txt-color);color:var(--txt-highlight);font-size:var(--fnt-titulos-2);position: relative;} .cmpTableCell {box-sizing: border-box;-webkit-box-flex: 1;flex-grow: 1;width: 100%;padding:var(--inset-default-spc);overflow: hidden;list-style: none;background-color: var(--btn-color);color:var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/

Nascimento da escritora fluminense Gilka Machado (130 anos) - foi uma das primeiras mulheres a escrever poesia erótica no Brasil; também foi uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino

Nascimento do teólogo, clérigo dissidente, filósofo natural, educador, teórico e político britânico Joseph Priestley (290 anos) - A ele normalmente é creditada a descoberta do oxigênio, embora Carl Wilhelm Scheele e Antoine Lavoisier também a reivindiquem

Morte da vereadora negra, lésbica, ativista dos direitos humanos e cria da comunidade da Maré, Marielle Franco, e de Anderson Gomes, motorista que conduzia o carro da vereadora quando foram assassinados a tiros (5 anos)

Morte do cantor e compositor fluminense Ismael Silva (45 anos)

Morte da poeta paulista Yde Schloenbach Blumenschein, a Colombina (60 anos)

Nascimento do compositor, flautista e maestro fluminense Benedito Lacerda (120 anos)

Nascimento do pianista fluminense Arnaldo Estrella (115 anos) - foi um dos melhores pianistas e professores de seu tempo

Morte do compositor e violonista mineiro Francisco Mário, conhecido como Chico Mário (35 anos) - criou o Método Musical por Cores para as Crianças; irmão do cartunista Henfil e do sociólogo Betinho