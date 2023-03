SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo Lula assina contratos com indícios de 'cartel do asfalto', indicação de Zanin para STF é questionada, adolescentes são resgatados de trabalho análogo à escravidão e outras notícias para começar o seu domingo (12).

GOVERNO LULA

Gestão Lula assina contratos milionários com indícios de 'cartel do asfalto'. OUTRO LADO: Codevasf diz que pregões seguem lei e que colabora com fiscalização; Planalto não comenta.

STF

Lula indicar Zanin ao STF atropela princípios e afeta tribunal, dizem especialistas. Petista afirmou ser amigo de cotado para o Supremo; procurado, advogado não quis se manifestar.

CONGRESSO

Nada nos levará para a base de apoio a Lula, diz presidente do Republicanos. Deputado Marcos Pereira diz que a maioria da bancada do Congresso não quer aderir ao Planalto.

MERCADO

Adolescentes são encontrados em condição análoga à escravidão em fazendas de arroz. Operação em Uruguaiana (RS) resgatou 56 pessoas, entre elas 10 com idades de 14 a 17 anos, afirmam autoridades.

TECNOLOGIA

Segunda maior falência bancária da história dos EUA abala mercados pelo mundo. Silicon Valley Bank, com foco em negócios de tecnologia, viu saques dispararem e ações caírem.

MUNDO

Taiwan se prepara para eleições de 2024 sob fogo cruzado entre EUA e China. Governo e oposição moderam discurso sobre as duas maiores potências mundiais, que disputam influência sobre ilha.

CHUVAS

Em protesto, população cobra moradia e auxílio social em São Sebastião. Centenas de moradores da cidade do litoral paulista participam neste sábado (11) de ato pacífico.

COTIDIANO

Polícia do RJ diz que suspeito mandou matar grávida ao optar por outra mulher. Segundo investigações, pai do bebê mantinha dois relacionamentos; professor nega participação no crime.

COTIDIANO

Procura por curso de psicologia nas faculdades explode no Brasil. Número de matrículas mais do que dobrou no país desde 2010; na USP, carreira é a segunda mais concorrida.

MERCADO

Mercado de comida para 'o fim do mundo' cresce nos EUA, com opções que duram 30 anos. Setor deve crescer 7% ao ano após boom na pandemia e foca de desastres naturais a defesa da liberdade.

SAÚDE

Estudos sugerem o melhor horário de treino para longevidade, emagrecimento ou hipertrofia. Especialista diz que a quantidade indicada é de 150 minutos semanais.

ILUSTRADA

Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, terá memorial do povo afro-brasileiro. Achados arqueológicos ficarão em memorial ao lado do cais declarado como patrimônio mundial.

TECNOLOGIA

Festival SXSW tem brasileiros na programação, de Mutantes ao cinema. Um dos principais eventos de inovação e criatividade do mundo tem atrações de cinema, TV, música e tecnologia.

COTIDIANO

Com o final de 'The Last of Us', veja onde comer fungos em São Paulo. Na capital paulista, organismos fazem parte de saladas, pizzas, massas e até de drinques.

MERCADO

Catarina, outlet de luxo perto de SP, vende Gucci, Dolce & Gabbana e Burberry com desconto. Shopping em São Roque tem serviço de transfer gratuito saindo da capital paulista.