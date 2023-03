SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um militar do Exército levou três tiros na manhã deste domingo (12), após reagir a um arrastão no Viaduto Ataufo Alves, em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro.

A ação ocorreu quando homens armados abordaram o militar para roubar o seu Jeep Renegade. Ele então atirou contra os criminosos, que revidaram. Um outro motorista também foi baleado.

Os criminosos fugiram, segundo a Polícia Militar.

O militar foi levado ao Hospital Central do Exército, também em Benfica. Já o outro motorista atingido durante o confronto foi conduzido ao Hospital de Bonsucesso.

Não há informações sobre o estado de saúde deles. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Após o tiroteio, a circulação de veículos no viaduto foi interrompida por duas horas pelo Centro de Operações Rio para a ação da Polícia Militar no local do confronto.