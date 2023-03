Em busca por justiça, o Instituto Marielle Franco organizou uma agenda cheia de eventos que será realizada ao longo do dia, no Rio de Janeiro. O Festival Justiça por Marielle e Anderson começa, às 18h, na Praça Mauá, zona portuária da cidade, com a presença da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã da vereadora. O evento marca meia década desde o assassinato ainda sem resolução da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes.

Pela manhã, foi inaugurada a escultura “Marielle Gigante”, de 11 metros de altura, no Museu de Arte do Rio (MAR), e a exposição A Voz de Marielle, no Museu do Amanhã, instalação que usa tecnologia de realidade aumentada e reconhecimento facial para conectar imagens da vereadora com seus discursos, além de obras em homenagem à vereadora.

Missa

Também pela manhã, foi celebrada uma missa por Marielle e Anderson na Igreja Nossa Senhora do Parto, próxima à estátua de Marielle, instalada no Buraco do Lume, no centro do Rio. Os padres Luciano e Vanderson levaram à homilia uma mensagem voltada para a necessidade de se colocar a Justiça como uma questão de alcançar a paz, não como vingança, lembrando que Marielle levou sua mensagem para sua comunidade, para o Rio de Janeiro e agora leva para o mundo.