SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apaixonada pela cultura brasileira e pela maternidade, Nancy Howery Moreira foi encontrada esquartejada nos Estados Unidos, onde morava há 23 anos. Após nascer em Boston, filha de uma norte-americana, a mulher passou a infância na Bahia, onde estava a família do pai, e voltou para a América do Norte já adulta.

O principal suspeito do crime é o namorado dela, Daniel Stearns, 32, preso na última quinta-feira. Em seu perfil no Facebook, Nancy dizia estar em um relacionamento sério, mas ainda não tinha fotos ao lado do rapaz. Ela estava oficialmente solteira desde 2019, quando se separou do ex-marido.

Após o divórcio, a brasileira se mudou da Califórnia para a Flórida, onde viveu até o dia de seu desaparecimento, em 15 de fevereiro. Foi o antigo companheiro que denunciou o sumiço à polícia, depois de Nancy não buscar os filhos, de 9 e 12 anos, na escola.

A mulher, de 44 anos, tinha dupla nacionalidade e era praticante de tiro esportivo. Seu celular emitiu sinais pela última vez em um clube de tiro em Palm Bay, a cerca de 120 km de Orlando. Nancy já tinha postado fotos em estandes da modalidade, mas ao visitar o local a polícia não encontrou nem o aparelho, nem a vítima. Apenas três dias depois seu carro foi encontrado abandonado, em outro ponto da cidade.

Vaidosa e ativa, ela costumava correr meias-maratonas e fazer musculação. A vítima compartilhava fotos em roupas de academia, mostrando sua satisfação com o resultado dos exercícios. Mas, apesar da atenção ao corpo, os posts de vida fitness eram uma parte pequena das redes da brasileira.

Os filhos eram o grande destaque nos perfis da mulher, que lutou para ser mãe. Ao comemorar mais um aniversário do caçula, ela contou que demorou 36 meses para conseguir engravidar depois de decidir ter mais um bebê. "Hoje é um lembrete de que milagres podem acontecer", afirmou ela na ocasião.

Ela chegou a ter um canal sobre maternidade no Youtube, sugerindo brincadeiras educativas com as crianças. Com o conteúdo, Nancy conseguiu 2,6 mil inscritos entre 2014 e 2016, quando deixou de postar, sem dar mais explicações.

Antes de trocar de estado, ela também chegou a trabalhar como corretora de imóveis, segundo uma ex-colega que lamentou a notícia de sua morte. Já fora da vida profissional, Nancy gostava de postar fotos de momentos de lazer, incluindo viagens à Europa, com fotos na Itália e na Suíça.

Fã de música brasileira, ela tinha fotos ao lado de Carla Perez e Jacaré, famosos pelo É o Tchan, além de ter posado ao lado de Xanddy, do Harmonia do Samba, durante viagem do trio aos Estados Unidos. "Viva a Bahia!", escreveu Nancy na legenda.

Em outro post, a mulher mostrou um prato com comida tipicamente brasileira, acompanhado de um Guaraná Antártica, exaltando seu apego à terra em que passou a infância. "Amo a América e todos os benefícios, mas não esqueço dos meus costumes".

O relacionamento de Nancy com Daniel Steams, suspeito de tê-la matado, teria começado também pelas redes sociais. No Facebook, pessoas que serviram ao lado dele nas Forças Armadas se disseram surpresas com a notícia do crime, afirmando que nunca tinham notado seu comportamento violento.

Segundo a polícia local, ele matou a brasileira e deixou o corpo em uma área arborizada por vários dias. Depois, voltou ao local e queimou os restos mortais de Nancy para tentar destruir qualquer prova que o ligasse ao assassinato, além de espalhar partes de seu corpo.

A polícia passou a monitorar Stearns e, na última quinta-feira (9), mais de 15 dias após o desaparecimento da mulher, ele foi preso ao sair de casa.