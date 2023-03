SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Saúde deixa vencer 39 milhões de vacinas contra Covid, café "sustentável" é autuado por trabalho análogo ao escravo, EUA acusam Rússia de derrubar drone e outras notícias para começar esta quarta-feira (15).

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Ministério da Saúde deixou vencer 39 milhões de vacinas contra Covid avaliadas em R$ 2 bi. Atual gestão culpa governo Bolsonaro e diz que outras 20 milhões de doses vencem em seis meses.

GOVERNO BOLSONARO

Ex-ministro de Bolsonaro diz à PF ter só presumido que joias seriam para Michelle. Bento Albuquerque prestou depoimento e mudou versão, afirmando que artigos de luxo eram presentes de governo.

JUSTIÇA

Preferido de Lewandowski e conflitos de interesse são entraves a Zanin no STF. Nova vaga no Supremo será aberta até maio com a aposentadoria de ministro que completará 75 anos.

COTIDIANO

Desembargador e filho são alvos da PF por suspeita de venda de sentença para grupo investigado por tráfico. OUTRO LADO: Juiz do TRF-1 diz que caso corre em sigilo e não tem nada a declarar.

MERCADO

Café 'sustentável' é autuado por trabalho análogo ao escravo em MG. Fiscalização do governo federal resgatou sete trabalhadores que colhiam o grão em propriedade da Fazendas Klem.

RIO DE JANEIRO

Justiça aumenta pena de ex-bombeiro acusado de atrapalhar apuração do caso Marielle. Condenação de Maxwel Côrrea, o Suel, passou de quatro para seis anos e nove meses; Promotoria o acusa ajudar a esconder armas de Ronnie Lessa.

GUERRA DA UCRÂNIA

EUA acusam Rússia de derrubar drone em colisão no mar Negro. Americanos denunciam manobras perigosas, e Moscou nega ter havido contato entre os aparelhos.

AMÉRICA LATINA

Inflação na Argentina supera 100% pela primeira vez desde 1991. Aumento mensal do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 6,6% em fevereiro, acima das previsões.

NATAL

Em onda de ataques, Rio Grande do Norte tem ônibus incendiados e baleados; 20 são presos. Casos foram registrados em ao menos 14 cidades; ministro da Justiça autorizou o uso da Força Nacional no estado, e primeiros agentes chegaram na madrugada desta quarta-feira.

METRÔ

Ministério Público é acionado após Governo de SP mudar o nome da estação Paulo Freire. Vereadora Jussara Basso (PSOL) cobra esclarecimentos e pede que alteração seja suspensa até conclusão de investigação; Metrô aponta pesquisa como justificativa.

COTIDIANO

Carne encontrada com brasileiro assassinado na Holanda não é humana, diz polícia. Suspeito havia afirmado que a vítima, que trabalhava em um açougue, praticaria canibalismo; ele foi preso em Lisboa.

CULTURA

Nos shows do Coldplay, SP é cidade que menos devolve pulseira, atrás de argentinos. Acessórios de LED são distribuídos em todas as apresentações da banda e emitem luzes que sincronizam com as músicas.

TELEVISÃO

'Que História é Essa, Porchat?': Simaria dá soco em apresentador e constrange espectadores: 'Não tem graça'. Cantora foi uma das convidadas da nova temporada da atração, que teve edição ao vivo no canal pago GNT.