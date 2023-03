SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três homens foram presos e um quarto suspeito é procurado após um assalto a um restaurante em Santo André, no ABC, na madrugada desta segunda (20), em que cerca de 15 funcionários foram feitos reféns.

O gerente do local foi agredido, e os criminosos chegaram a levar 41 aparelhos celulares, além de dinheiro. Tudo foi recuperado, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O assalto ocorreu pouco depois de 1h, no Quintal do Espeto, na rua das Figueiras, no bairro Jardim. O gerente contou que os funcionários já trabalhavam no fechamento do restaurante quando quatro criminosos invadiram o local, um deles armado.

Ainda de acordo com o relato, os criminosos se dividiram --enquanto dois mantinham refém o gerente, e o agrediam, exigindo a abertura do cofre, os outros dois roubavam os pertences dos funcionários. Os homens pegaram 41 celulares corporativos e R$ 1.763 do caixa.

Uma equipe da Polícia Militar que estava próxima ao estabelecimento, segundo a SSP, chegou ao local e encontrou três suspeitos no andar térreo. Eles tentaram fugir, mas foram detidos. O quarto suspeito, porém, fugiu pelo telhado e é procurado pela polícia.

Todos os telefones foram localizados dentro de uma mochila, e o dinheiro roubado foi encontrado no estoque do estabelecimento, jogado dentro de uma caixa de cerveja.

Os três suspeitos foram levados para a Central de Polícia Judiciária de Santo André, onde foram autuados em flagrante por roubo e associação criminosa.

Em nota, o Quintal do Espeto lamentou o episódio e afirmou que o sistema de monitoramento do estabelecimento é integrado com a polícia.