SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi derrubado nesta segunda (20) o muro de um condomínio que, segundo a prefeitura, provocou a enchente que causou a morte de uma idosa. A estrutura ficava na rua Gaivota, em Moema, na zona sul de São Paulo.

A barreira, que impedia o escoamento da água na viela sanitária entre as ruas Gaivota e Canário, foi demolida pelo próprio condomínio, de acordo com a Subprefeitura Vila Mariana.

A administração municipal ressaltou que não há registro de que outros muros no local tenham sido retirados.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) havia dito em 11 de março que entraria com uma ação judicial para derrubar o muro do condomínio. De acordo com ele, a barreira era a responsável por enchentes como a registrada na rua Gaivota no dia 8 deste mês.

Na ocasião, o carro dirigido por Nayde Pereira Cappellano, 88, foi arrastado pela água e ficou parcialmente submerso, fazendo com que a motorista ficasse presa.

A idosa morava na região e tinha ido comprar pão, segundo sua neta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Segundo Nunes, a região já era um local de acúmulo de água, mas a barreira fazia com que o volume acumulado ficasse muito maior do que o normal, atingindo até dois metros de altura.

O prefeito mencionou que o espaço, no condomínio, era usado com interesse privado, "com construção de piscinas, churrasqueiras e quadras de futebol".