SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ministro omite casa da Justiça Eleitoral, doleiro Youssef é preso de novo, Legislativo propõe mais de um projeto antitrans por dia e outras notícias para começar esta terça-feira (21).

GOVERNO LULA

Paulo Pimenta, ministro de Lula, omitiu ao TSE casa em área nobre de Brasília. Petista deixou de declarar à Justiça Eleitoral imóvel nas eleições de 2014, 2018 e 2022; OUTRO LADO: Ministro diz que bem consta de declaração de esposa à Receita.

GOVERNO LULA

Lula diz que livros de economia estão superados e defende nova mentalidade sobre governar. Declaração do presidente ocorre em meio a debate sobre nova regra fiscal e pressão do PT para evitar cortes drásticos.

MERCADO

Joesley em viagem com Lula é rearranjo de relações com a China, diz aliado de ministro. Comitiva que vai à Ásia inclui quase 200 nomes do agronegócio e de outros setores da economia.

POLÍTICA

Doleiro Alberto Youssef, pivô da Lava Jato, é preso de novo pela PF. Nova prisão foi determinada por juiz que assumiu os casos da operação em Curitiba.

CONGRESSO NACIONAL

Governo age para retirar assinaturas de CPI de 8/1, e oposição pressiona por comissão mista. Nove senadores recuaram, e só 15 assinaram requerimento apresentado por Soraya Thronicke no Senado.

LGBTQIA+

Brasil tem um novo projeto de lei antitrans por dia, e 'efeito Nikolas' preocupa. Ao menos 69 iniciativas contra pessoas trans foram apresentadas em 2023; parlamentares negam transfobia.

COTIDIANO

Governo Bolsonaro descartou 1 milhão de canetas de insulina avaliadas em R$ 15 milhões. Produtos venceram a partir de setembro de 2020, mesmo após alertas de médicos e pacientes.

INDÚSTRIA

Montadoras reduzem produção e dão férias coletivas para evitar alta de estoque. Decisões afetam fabricação de carros das marcas GM, Hyundai, Fiat e Jeep.

GUERRA DA UCRÂNIA

Xi desafia EUA, reafirma aliança com a Rússia e discute Ucrânia com Putin. Três dias após indiciamento de russo por crime de guerra, chinês faz visita a Moscou.

MUNDO

Brasil desaba em ranking da felicidade; Finlândia mantém liderança. Brasileiros caíram 11 posições em um ano, segundo levantamento da ONU; países nórdicos continuam no topo.

COTIDIANO

Youtuber americano é investigado após dizer na Bahia que brasileiras são 'extremamente fáceis'.

OUTRO LADO: Em vídeo, Auston Holleman pediu desculpas ao Brasil e disse que foi mal interpretado.

COTIDIANO

Elevador com 11 pessoas cai um andar em Maceió. Ninguém se feriu com gravidade; moradores relatam que o elevador tinha capacidade para 8 pessoas.

CULTURA

The Town anuncia show de Kim Petras e marca segunda apresentação de Bruno Mars. Festival vendeu 150 mil ingressos em três horas de pré-venda e já confirmou Foo Fighters, Ne-Yo e Garbage na programação.

JORNALISMO

Fernanda Gentil deixa Globo após 15 anos de casa. Apresentadora não teve seu contrato renovado com emissora.

CAMPEONATO PAULISTA

O Água Santa venceu o Red Bull Bragantino nos pênaltis, nesta segunda-feira (20), e pega o Palmeiras na final do Campeonato Paulista.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Pia Sundhage convocou a seleção brasileira feminina para os jogos contra Inglaterra e Alemanha, em abril.