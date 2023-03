No Maranhão, pelo menos cinco pessoas morreram e 33 municípios estão em situação de emergência por causa das chuvas que caem desde o fim de semana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 399 famílias estão desabrigadas.

Em Santa Luzia do Tide, a 300 km da capital São Luís, um deslizamento de terra deixou duas vítimas. Os bombeiros e o Centro Tático Aéreo foram acionados para o resgate de dezenas de moradores com helicóptero. As ruas e as casas próximas do morro ficaram tomadas pela lama. Em Açailândia, perto da fronteira com Pará e Tocantins, um carro foi arrastado pela enxurrada e três pessoas morreram.

Nos municípios de Barra do Corda e Santo Antônio dos Lopes, barreiras de açudes foram rompidas, provocando alagamentos. A água dos rios subiu, cobriu ruas e entrou em diversas casas. Pelo menos 450 cestas básicas; 700 garrafões de água e 600 colchões estão sendo entregues para as famílias.

Equipes da Defesa Civil Estadual foram deslocadas para as regiões afetadas, para ajudar as equipes municipais.

No Ceará, subiu para 24 o número de açudes que transbordaram, alagando áreas do entorno. Algumas cidades também estão em situação de emergência. Duzentas e cinquenta famílias foram removidas de locais de risco nas cidades de Aratuba, Itapipoca e Uruburetama.

No Piauí, a Defesa Civil e o gabinete de crise se reuniram nessa segunda-feira (20) para tratar de medidas emergenciais nos municípios mais castigados. A Defesa Civil está preocupada com o transbordamento do rio Marataoan e o alagamento de trechos do município de Barras. As fortes chuvas devem permanecer no estado até o próximo dia 25, quando as condições atmosféricas na região podem melhorar.

O Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta de perigo por causa de chuvas intensas para Maranhão, Piauí e Tocantins. O alerta vale até as 10h de quarta-feira (22) e prevê chuva de até 100 milímetros no acumulado do dia, com ventos de até 100 km/h.

Ouça na Radioagência: