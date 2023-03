SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 28 anos foi vítima de importunação sexual na noite desta segunda (20), na estação Tatuapé da Linha 11-Coral, em São Paulo

O abusador continuou o assédio mesmo após perceber que estava sendo gravado, como relatou Thayna dos Santos Oliveira à reportagem.

A vítima carregava o filho de três anos no colo no momento em que o homem fazia o ato obsceno.

A mulher percebeu o ato obsceno enquanto aguardava o namorado encontrá-la na estação. Thayna tirou uma foto para mostrar a ele que o vagão estava vazio e notou o comportamento do importunador.

"Ele estava encostado na pilastra olhando para mim. [...] Quando me dei conta, ele estava com o [pênis] ereto". Sua reação foi gravar a importunação sexual, o que fez com que o abusador embarcasse no próximo trem, enquanto continuava a tocar o pênis.

Como estava com o filho autista no colo, Thayna decidiu não gritar e evitar que ele se assustasse. A vítima foi amparada por senhoras que estavam sentadas na estação até que seu namorado chegasse, já que não havia seguranças da CPTM por perto, como relatou à reportagem.

ASSÉDIO E IMPORTUNAÇÃO NOS TRENS

Thayna disse que registrou um boletim de ocorrência nesta terça-feira (21). Ela contou ter sido procurada pela CPTM, mas disse que a empresa estava "pedindo só a data e horário, nada de mais".

Em nota, a empresa disse lamentar o corrido e afirmou estar "verificando as imagens para identificar o infrator e colaborar com a investigação policial". A reportagem questionou a Polícia Civil de São Paulo sobre a apuração do caso, mas ainda não obteve retorno.

Segundo a empresa, câmeras de monitoramento podem auxiliar na identificação do autor, para que ele seja abordado ao entrar novamente nas estações e trens. Em 31 estações das cinco linhas operadas, passageiras podem utilizar o "Espaço Acolher" para denunciar violência ou assédio dentro nas dependências da CPTM, disse a empresa. A companhia ressalta que as denúncias são importantes para ajudar a deter os infratores.

"Na hora, eu só tive reação de gravar. Se eu não tivesse com meu filho, teria sido diferente. Infelizmente, não é o certo. A gente se acostuma a passar por isso justamente por não ter amparo necessário e a justiça ser tão falha. Muitas vezes acontece e a gente ignora. A gente sente, mas não conta", contou Thayna.

"Em 2022, foram registradas 113 ocorrências de importunação sexual na CPTM, sendo 73 atendidas pelo Espaço Acolher. Em 101 delas, o infrator foi identificado e encaminhamento ao DP e 37 ficaram detidos. Já nos dois primeiros meses de 2023, foram 14 ocorrências na CPTM, sendo 13 atendidas pelo Espaço Acolher, com 11 identificados e encaminhados ao DP e quatro ficaram detido", declarou a CPTM em nota.