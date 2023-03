SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula segura regra fiscal para abril, Michelle Bolsonaro toma posse no PL Mulher, Donald Trump pode ser indiciado por compra de silêncio e outras notícias para começar esta quarta-feira (22).

MERCADO

Lula afirma que anúncio da regra fiscal ficará para abril, quando voltar da China. Presidente disse que proposta está 'madura', mas que não é preciso ter pressa.

GOVERNO LULA

Lula lembra tempo na prisão: 'Só vai estar tudo bem quando eu foder esse Moro'. Presidente afirma também que seu advogado Cristiano Zanin, cotado para STF, é a 'grande revelação jurídica'.

VENEZUELA

Em rara crítica à Venezuela, Brasil se diz preocupado com direitos humanos no país. Manifestação ocorreu durante sessão de comissão da ONU, em Genebra.

POLÍTICA

Ato político de Michelle tem nova fala transfóbica de bolsonarista e choro do ex-presidente. Senador Magno Malta afirma que mulheres são mais fortes do que os homens porque elas têm útero.

AMBIENTE

AGU libera cobrança de R$ 29 bi em multas do Ibama barradas sob Bolsonaro. Pareceres que autorizam órgão a aplicar sanções foram aprovados pelo advogado-geral da União, Jorge Messias.

COTIDIANO

Suposto líder de facção que ordena ataques no RN é morto em confronto no CE. Onda de violência completa uma semana; segundo a polícia, ele foi baleado após atirar contra agentes em operação.

PREVIDÊNCIA

Justiça libera R$ 1,37 bilhão para pagar aposentados do INSS. Valor é para quitar dívidas com 84.533 beneficiários.

MUNDO

Ex-presidente americano, o republicano Donald Trump pode ser indiciado por compra de silêncio de atriz pornô há sete anos.

DROGAS

Fentanil, superdroga que preocupa os EUA, é apreendido no Brasil pela primeira vez. Ampolas de anestésico considerado 50 vezes mais potente que heroína foram encontradas no Espírito Santo em fevereiro.

COTIDIANO

A morte dele doeu mais que a do meu pai, diz terapeuta de Pedrinho Matador. Autora de biografia do assassino, Iza Toledo afirma que se sentia segura com ele, que morava na casa dela.

TELEVISÃO

Já cumpri pena, diz Marcius Melhem, que acusa Dani Calabresa de atrasar a Justiça. OUTRO LADO: Defesa diz que não comenta o caso, porque ele corre sob sigilo e não quer expor sua estratégia nos tribunais.

TELEVISÃO

Diretor de novelas da Globo é acusado de prometer personagem em troca de favores sexuais

OUTRO LADO: advogado de Leonardo Nogueira, marido de Giovanna Antonelli, nega e alega que ele foi vítima de extorsão.

BBB

Fred Desimpedidos foi o décimo eliminado do programa, com 50,23% dos votos. Ele não quis participar da repescagem e não foi para a Casa do Reencontro, que recebeu os eliminados que tentam nova chance.

MUNDO

Rússia e China assinaram acordo de cooperação econômica. Vladimir Putin quer empresas chinesas substituindo as ocidentais que saíram depois da invasão da Ucrânia.