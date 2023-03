SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio mobilizou os bombeiros no IEMG (Instituto de Educação de Minas Gerais) na manhã desta quarta-feira (22), em Belo Horizonte.

Um princípio de incêndio foi registrado em uma sala de aula, por volta de 9h40, e a escola precisou ser evacuada. Ainda não há informações sobre as causas do fogo.Ao menos 14 pessoas, entre alunos e funcionários, foram encaminhadas para o Hospital João XXIII. Segundo os bombeiros, ninguém se queimou, mas inalaram fumaça.

A FHEMIG, responsável pela unidade de saúde, explicou que até o momento, 36 adolescentes, na faixa etária de 16 anos, passaram pela triagem do hospital e que todos estão estáveis, sem casos graves. A fundação não informou se esse grupo de alunos também inalou fumaça.

O Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar atuam na ocorrência. A Defesa Civil de BH informou que está aguardando a liberação da área pelo Corpo de Bombeiros e resfriamento da área afetada para realizar vistoria de risco.

Segundo os bombeiros, os trabalhos para controlar as chamas foram concluídos, e agora é realizada a fase de rescaldo. O incêndio ficou confinado em dois ambientes.

Fundada em 1906, a escola é uma das mais tradicionais da capital.

A Secretaria Estadual de Educação informou que todos os estudantes e servidores foram retirados em segurança da escola. Segundo o governo, "uma perícia para identificar as causas do incêndio será realizada pela Polícia Civil e os danos estruturais ainda serão mensurados".

As aulas no local foram suspensas por tempo indeterminado "até a garantia do retorno de funcionários e alunos com segurança", explicou a SEE.

O comandante da operação afirmou que já foi feita uma varredura inicial e não foi encontrada nenhuma vítima.

A SEE/MG e a Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, responsável pela coordenação da escola, estão acompanhando de perto a situação e prestando todo o apoio à comunidade escola.