SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião caiu sobre um sobrado no bairro Vila Mutirão, na região noroeste de Goiânia, na tarde desta quarta-feira (22), e deixou ao menos seis pessoas feridas. Pelo menos quatro delas estão em estado de saúde grave --uma delas respira com auxílio de aparelhos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro homens e duas mulheres que estavam dentro da aeronave foram resgatados e encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, na capital.

Ainda segundo a corporação, o bimotor tinha capacidade para seis pessoas e havia saído do norte de Minas Gerais. A aeronave caiu em um sobrado. Duas mulheres estavam no imóvel no momento do acidente, mas elas não ficaram feridas.

Na parte inferior do sobrado havia um supermercado. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o local destruído. Além do telhado, paredes foram derrubadas.

A aeronave não chegou a bater no solo, ficando sobre as residências. As equipes de resgate montagem uma estrutura para apoiar a aeronave.

Os bombeiros foram acionados por volta das 17h.