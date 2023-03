SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio municipal de veículos está suspenso na cidade de São Paulo nesta quinta-feira (23), de acordo com a gestão municipal, em razão da greve dos metroviários.

A decisão foi tomada pela Secretaria de Mobilidade e Trânsito e pela (CET) Companhia de Engenharia de Tráfego.

Continuam valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento; a Zona Azul e as proibições de circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus.

A Engenharia de Tráfego da CET afirma que mantém monitoramento constante em ruas e avenidas da cidade, visando manter as condições de fluidez das vias.

As linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha do metrô estão paradas no início da manhã desta quinta-feira (23) por causa de uma greve de 24 horas dos metroviários em São Paulo. Segundo o Metrô, a linha 15-prata do monotrilho também parou. Os trens das linhas 4-amarela e 5-lilás circulam normalmente.

O Metrô informou o acionamento de seu plano de contingência para diminuir os transtornos para os passageiros, possibilitando o funcionamento de trechos importantes do sistema. Até o momento não há detalhes sobre o funcionamento desse plano.

Há aglomeração de passageiros ao lado de fora de estações afetadas pelo movimento grevista. Muitas pessoas estão sem informações sobre alternativas de transporte.