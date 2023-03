SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A SPTrans afirmou que reforçou a frota de 13 linhas de ônibus que atendem o eixo das linhas de Metrô na cidade em virtude da greve dos metroviários.

Duas linhas foram prolongadas: a linha 178Y/10 Vila Amélia - Metrô Jardim São Paulo foi prolongada até o metrô Santana, onde há mais opções de linhas de ônibus municipais para a integração, e as linhas 5022/10 Vila Santa Margarida - Jabaquara, 5018/10 Shopping Interlagos - Jabaquara e 5018/31 Shopping Interlagos - Jabaquara deverão operar em sistema circular no metrô Jabaquara.

A gestora do transporte por ônibus disse que determinou às concessionárias do sistema municipal de transporte público coletivo para que mantenham a operação da frota operacional em 100% ao longo do dia, inclusive entre os picos.

Duas linhas foram criadas emergencialmente: Metrô Tucuruvi - Praça do Correio (circular) e Metrô Santana - Praça do Correio (circular).

REFORÇO DE LINHAS

As linhas abaixo tiveram suas frotas reforçadas, por operarem em trechos estratégicos para a cobertura dos eixos metroviários.

- 175T/10 Metrô Santana - Metrô Jabaquara

- 175P/10 Metrô Santana - Ana Rosa

- 2104/10 Metrô Santana - Term. Pq. D. Pedro II

- 5290/10 Div. de Diadema - Term. Pq. D. Pedro II

- 5106/10 Jd. Selma - Largo São Francisco

- 574A/10 Americanópolis - Largo do Cambuci

- 118C/10 Jd. Pery Alto - Metrô Santa Cecília

- 9300/10 Term. Casa Verde - Term. Pq. D. Pedro II

- 107T/10 Metrô Tucuruvi - Term. Pinheiros

- 208V/10 Term. A.E. Carvalho - Term. Pq. D. Pedro II

- 1177/10 Term. A.E. Carvalho - Luz

- 233A/10 Jd. Helena - Term. Vila Carrão

- 4310/10 ET Itaquera - Term. Pq. D. Pedro II