RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Onze suspeitos de integrarem o tráfico de drogas foram mortos em operação das policiais civis do Rio de Janeiro e do Pará nesta quinta (23), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio.

Entre os mortos está o principal alvo da operação, Leonardo Costa Araújo, conhecido como Léo41. Ele é apontado como chefe do Comando Vermelho do Pará. Escondido no Rio de Janeiro, ele coordenaria assaltos e ataques a comunidades da zona oeste da cidade.

Léo 41 também seria o responsável por uma série de ataques a agentes de segurança pública no Pará, no ano passado.

Duas moradoras, de 52 e 56 anos, foram feridas na troca de tiros e encaminhadas para uma unidade hospitalar. Não há informações do estado de saúde delas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está no Rio em agenda oficial, mas ainda não se manifestou a respeito. A operação ocorre dez dias depois da visita do ministro da Justiça, Flávio Dino, a uma ONG no Complexo da Maré, conjunto de favelas distante cerca de 40 km do Salgueiro, mas predominantemente de influência da mesma facção criminosa.

Em nota, a Polícia Civil fluminense disse que contou com o apoio do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e que "o objetivo das diligências é o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão".

O delegado Fabrício Oliveira, coordenador da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), apontou também que os criminosos têm ligação com um roubo praticado em um shopping center da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, em junho de 2022, em que um segurança foi baleado e morto.

Tags:

RJ