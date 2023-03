SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Companhia do Metropolitano de São Paulo usou suas redes sociais para informar que reabriu na tarde desta quinta-feira (23) trechos das estações das linhas 1-azul, 2-verde e 3- vermelha do metrô como parte de seu plano de contingência para minimizar os efeitos da greve dos metroviários.

Segundo o Metrô, a operação deve funcionar até as 20h.

Os trechos em funcionamento são: Linha 1-azul: da estação Ana Rosa à Luz; Linha 2-verde: da estação Alto do Ipiranga à Clínicas; Linha 3-vermelha: da estação Santa Cecília à Bresser- Mooca. A linha 15- prata permanece fechada.

Nas outras estações dessas três linhas continuam à disposição da população os ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência).

A operação das linhas 4-amarela e 5-lilás do metrô de São Paulo não é afetada pela greve, e os trens circulam normalmente.

As cinco linhas da CPTM funcionam normalmente durante a greve dos metroviários. As transferências para as linhas 1-azul, 2-verde e 3, vermelha do metrô estão fechadas em todas as estações com conexão à CPTM. As transferências para as linhas 4-amarela e 8-diamante funcionam normalmente nas estações Luz e Barra Funda.

A decisão de entrar em greve por 24 horas foi tomada após reunião do sindicato com a direção da Companhia do Metropolitano de São Paulo, no TRT (Tribunal Regional do Trabalho).

Segundo os sindicalistas, os representantes do Metrô informaram que não tinham autorização do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para pagar o abono pedido pela categoria.

Além do abono, a categoria ainda negocia a revogação de demissões por aposentadoria e outros desligamentos realizados em 2019, além de pedir novas contratações.

Em nota, o Metrô afirmou que que não há justificativa para que o sindicato declare greve "reivindicando o que já vem sendo cumprido pela empresa, sendo que tal atitude só prejudica a população que depende do transporte público".

A Prefeitura de São Paulo informou que o rodízio municipal de veículos estará suspenso durante toda a quinta-feira em razão da greve.