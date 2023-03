SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois vereadores de Jacinto (MG) e outro homem foram presos ontem em operação da Polícia Civil. Eles são suspeitos de praticarem extorsão, exploração sexual de adolescente, corrupção de menores e pedofilia em redes sociais.

Segundo a polícia, um dos vereadores coagiu uma adolescente a gravar uma videochamada de conteúdo sexual com um adversário político, também vereador do município.

Depois, o político começou a extorquir o colega e publicou o vídeo em várias redes sociais.

A investigação apontou que outro homem (sem ser político) estaria explorando sexualmente a jovem.

Além dos políticos -que não tiveram os nomes divulgados- e um terceiro homem, a polícia também cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos.

A polícia investiga o caso a uma semana após denúncia anônima, segundo o delegado Diogo Quaresma.

"Diversos materiais foram arrecadados durante as buscas domiciliares, como celulares, computadores e pendrives, e as investigações prosseguem para esclarecimento de todas as circunstâncias dos crimes e indiciamento dos envolvidos", disse a polícia.

O QUE DIZ A CÂMARA MUNICIPAL?

A Câmara de Jacinto diz que "adotou medidas regimentais para a apuração da conduta dos vereadores".

A Presidência da Câmara informou que já instaurou procedimento disciplinar através de provocação formal de partido político com representatividade na casa, para "apurar a conduta disciplinar que atenta contra a ética e o decoro parlamentar dos envolvidos".

A Casa não divulgou o nome dos envolvidos.