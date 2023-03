SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O advogado criminalista Marcos Vinícius Borges foi baleado dentro do próprio escritório em Sinop (MT).

Um homem nesta quinta (23) foi até o escritório de Marcos se passando por cliente. Um segundo homem entrou na sala com arma em punho quando a entrada do suposto cliente foi autorizada.O advogado e o pai dele entraram em luta corporal com os dois, mas, ainda assim, Marcos foi baleado.

Os suspeitos fugiram e a vítima acionou a polícia a caminho do hospital.

Um tiro atravessou o corpo de Marcos e o advogado precisou fazer uma cirurgia, mas não corre risco de morte, segundo a Polícia Civil.

Os suspeitos não tinham sido presos até a manhã desta sexta (24).

Marcos Vinicius é responsável pela defesa de Edgar de Oliveira, acusado da co-autoria de uma chacina que deixou sete mortos, incluindo uma menina de 12 anos, em Sinop no dia 21 de fevereiro. O crime foi motivado pela derrota da dupla em um jogo de sinuca.

O ataque contra Marcos é investigado como tentativa de homicídio.