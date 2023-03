SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça de Mato Grosso, na 1ª Vara Criminal de Sinop, aceitou a denúncia do MP-MT (Ministério Público) e tornou réu Edgar Ricardo de Oliveira por sete homicídios qualificados, furto e roubo majorado (mediante grave ameaça). A justiça também converteu a prisão temporária do acusado em prisão preventiva (por tempo indeterminado).

Edgar e Ezequias Souza Ribeiro foram flagrados matando sete pessoas em um bar em fevereiro. Edgar está preso e Ezequias morreu após, segundo a Polícia Civil, ter se envolvido em um confronto com policiais militares do Bope (Batalhão de Operações Especiais).

A juíza Rosângela Zacarkim dos Santos ainda determinou o sigilo dos laudos do local do crime e de necropsia, para "preservar as imagens das vítimas".

A justiça também solicitou a certidão de óbito de Ezequias.

O MP pediu nesta quinta-feira (23) a conversão da prisão e denunciou Edgar à justiça.

A promotoria ainda colocou as seguintes qualificadoras -que podem aumentar as penas: motivo torpe, emprego de meio cruel, por meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Outra qualificadora é pela morte de menor de 14 anos, no caso, a vítima Larissa Frazão de Almeida, de 12.

A defesa de Edgar tem 10 dias para responder à acusação.

"Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, a qual, inclusive, gerou repercussão nacional, diante da excepcionalidade do caso. Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade", declarou a juíza Rosângela Zacarkim dos Santos.

COMO FOI O CRIME, SEGUNDO O MPMT

A denúncia do MP aponta que Edgar, com Ezequias, apostaram R$ 4 mil em jogos de sinuca e perderam o valor para uma das vítimas, Getúlio, durante a manhã.

De tarde, a dupla voltou o estabelecimento e chamou Getúlio para novas partidas e apostas em dinheiro, mas perderam novamente.

Depois, Edgar teria jogado o taco de sinuca na mesa do bar, conversou com Ezequias, que sacou uma arma de fogo e rendeu as vítimas, as encurralando na parede do bar. Enquanto isso, Edgar pegou a espingarda em uma caminhonete.

Ambos mataram sete pessoas. Duas vítimas, incluindo a de 12 anos, tentaram correr, mas também foram alvejadas e morreram.