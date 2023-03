SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Procon-SP quer Uber e 99 esclareçam uma possível alteração de preços nesta quinta-feira (23), marcada pela greve do metrô em São Paulo.

A iniciativa do órgão de defesa do consumidor se deve à elevada quantidade de reclamações relatadas por diversos órgãos de imprensa e manifestações de consumidores sobre o assunto em redes sociais.

O Procon quer identificar variações na tarifa dinâmica que ocorreram ontem, em razão da greve que paralisou algumas linhas de metrô na Capital, impactando as opções de mobilidade do consumidor.

As empresas notificadas devem informar quais os parâmetros utilizados para aplicação do preço dinâmico ontem. Devem explicar também se foram calculados sob os mesmos critérios adotados em dias em que há congestionamentos "normais", sem uma causa atípica, como a greve.

O Procon-SP também quer saber se o consumidor é informado da aplicação de uma eventual precificação diferenciada e como essa informação é repassada.

O prazo para envio das informações vai até dia 28, terça-feira da semana que vem.

"O objetivo é entender se houve alguma alteração nos critérios de formação da chamada tarifa dinâmica, especificamente em função da greve, e que possa ter alterado a fórmula adotada normalmente pelas empresas; ou seja, uma regra de cálculo diferente daquela utilizada em dias normais e que já é de conhecimento dos clientes", afirmou Rodrigo Tritapepe, diretor de Atendimento e Orientação do Procon-SP.

Em nota, a Uber afirmou que irá prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Procon no prazo estabelecido pelo órgão. Ainda de acordo com a nota, a empresa diz que não houve alteração atípica no funcionamento do preço dinâmico.

Também em nota à reportagem, a 99 diz que prestará os esclarecimentos. "Importante ressaltar que o valor final pode ser alterado por variantes como excesso de trânsito, chuva ou aumento de pedidos de carros por aplicativo", explica a empresa.