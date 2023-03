SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma Lamborghini conversível amarela foi consumida pelo fogo e ficou irreconhecível na tarde deste sábado (25) em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O carro estava na avenida Raja Gabáglia, nas proximidades do BH Shopping, no bairro Belvedere. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento que o fogo se inicia e o motorista tem apenas tempo de sair do veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

O carro é um modelo Lamborghini Gallardo Spyder, de 2008. Ele está avaliado em aproximadamente R$ 1 milhão.