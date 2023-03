Ele tinha 17 anos e foi morto pela Polícia Militar em 1968, no restaurante Calabouço, durante um protesto de estudantes contra a alta do preço da refeição e a má qualidade da comida no restaurante estudantil. No dia 28 de março, completam-se 55 anos do .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Morte da atriz francesa Sarah Bernhardt (100 anos) - uma das mais famosa atrizes da história. Visitou o Brasil quatro vezes, parte delas durante o reinado de D. Pedro II

Nascimento da apresentadora de televisão Maria da Graça Meneghel, mais conhecida como Xuxa (60 anos)

Morte do cosmonauta russo Iuri Gagarin (55 anos) - primeiro homem a ir ao espaço, em 1961

Marlon Brando recusa Oscar de Melhor Ator por O poderoso chefão (50 anos)

Uso do Viagra é aprovado nos Estados Unidos (25 anos)

Explorador espanhol Juan Ponce de León descobre a Flórida (510 anos)

Dia Nacional do Circo

Dia Mundial do Teatro

Dia Nacional da Inclusão Digital - data não oficial

Dia do Grafite - data em homenagem ao pioneiro do grafite no Brasil, Alex Vallauri, morto em 27 de março de 1987