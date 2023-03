SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonarismo aposta em pauta antifeminista, Lula e Haddad cancelam viagem à China, seleção brasileira perde para o Marrocos e outras notícias do dia para começar o seu domingo (26).

POLÍTICA

Guerra antifeminista e antitrans marca bolsonarismo dentro e fora do governo. Ações contra igualdade de gênero conectam direita do Brasil com conservadores de outros países.

MERCADO

Após Lula, Haddad também cancela viagem à China e regra fiscal ganha nova chance na agenda. Lula tinha adiado apresentação para depois da viagem, agora cancelada; membros do governo ponderam que outros temas podem ganhar atenções do mandatário. Dilma mantém ida à China para assumir banco, mas adia solenidade de posse.

POLÍTICA

Crise sobre MPs tem drible de Lira na Constituição e disputa de poder com Pacheco. Presidentes da Câmara e do Senado se enfrentam sobre retomada de comissões que analisam medidas provisórias.

POLÍTICA

Lula indicar Zanin ao STF reforçaria histórico de busca por perfil alinhado. Um em cada três ministros indicados desde 1985 atuou no governo; escolha nem sempre se reflete em votos favoráveis.

MERCADO

Juro de 13,75% não tem cabimento e impede brasileiros de comprar, diz Luiza Trajano. CNI e Firjan também fazem alerta e pedem cuidado do governo com contas públicas.

GOVERNO LULA

Ministro de Lula tenta desqualificar jornalista da CNN em entrevista. Paulo Pimenta, da Secom, foi questionado pela apresentadora Raquel Landim sobre declaração do presidente.

COTIDIANO

Médico é preso no Rio sob suspeita de dopar e estuprar companheira. Segundo investigações, ele usou tranquilizante na vítima antes de abuso sexual; reportagem ainda não localizou a defesa do suspeito.

CORONAVÍRUS

Promessa de Doria contra Covid, Butanvac não completou fase de testes após dois anos. Instituto Butantan diz que parcela de população já imunizada no país atrapalhou os estudos clínicos para potencial vacina.

COTIDIANO

Incêndio em prédio na Vila Olímpia, em SP, deixa dois feridos. Uma pessoa se feriu ao pular do 6º andar, e a outra, após inalar fumaça.

MUNDO

Putin fecha acordo com Lukachenko para posicionar armas nucleares na Belarus.Presidente russo já havia sinalizado medida antes da Guerra da Ucrânia e agora formaliza prazo de seu início.

LOLLAPALOOZA

Ludmilla surge ardente como o Sol no Lollapalooza com público suado. Cantora se uniu ao calor que atinge São Paulo para fazer suar o público do seu show, desfilando seus maiores hits e músicas novas.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Seleção brasileira perde do Marrocos e indica caminho longo de renovação. Pouco entrosado, Brasil vê a equipe marroquina vencer por 2 a 1 em primeiro jogo após a Copa.

ESPORTE

Nelson Piquet é condenado a pagar R$ 5 milhões após comentários racistas e homofóbicos contra Lewis Hamilton. Sentença será revertida a doações para entidades de luta pela igualdade racial e contra a LGBTfobia e ainda permite recurso.

LOLLAPALOOZA

Pitty no Lollapaloza canta hits da geração millennial com 'Admirável Chip Novo'. Baiana atraiu multidão de fãs em mesmo horário no qual Ludmilla comandava o palco principal.

AUTOMOBILISMO

Estreia da Fórmula E em SP tem batidas, abandonos e brasileiro em último. Lucas Di Grassi chega em 13º e Sette Câmara fecha o grid na primeira etapa brasileira.

COTIDIANO

Dietas flexíveis incluem hambúrguer e chocolate. Especialistas afirmam que a reeducação alimentar menos restritiva ajuda na adesão ao cardápio.