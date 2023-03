SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - Domingo (26) vai ser o último dia de Lollapalooza e tem como grandes atrações a cantora Rosalía. De última hora, o rapper americano Drake, nome mais esperado do dia, .

A data também vai ter apresentações de brasileiros como L7nnon, do rap, e Tuyo, grupo que faz um folk pop afrofuturista.

Os primeiros shows, que começam 12h, são do cantor pop alternativo Number Teddie, no palco Chevrolet, e da DJ brasileira Carol Seubert, no palco Perry?s by Johnnie Walker Blonde. A cantora Larissa Luz abre o palco Budweiser 12h40 ?o show da também afrofuturista vai terminar só cinco minutos antes do show da banda Tuyo, que será no palco Chevrolet. O rapper Rashid assume o palco após o fim do show de Larissa.

Durante a tarde e o início da noite, as bandas Os Paralamas do Sucesso e O Grilo e os rappers L7nnon e Baco Exu do Blues estão entre os que representam o Brasil no festival. Aurora se apresentará no fim da tarde no palco Chevrolet, e a boy band de pop rock sul-coreana The Rose, no palco Adidas.

Os dois destaques da noite tocam em palcos separados. Quem for assistir à cantora Rosalía no palco Chevrolet às 19h40 e ficar até o fim do show terá apenas cinco minutos para chegar ao palco Budweiser a tempo do show de Skrillex, que começa 21h.

Quem estiver em casa pode acompanhar o evento por Multishow, Globoplay e Canal Bis a partir de 14h. A Globo vai transmitir os melhores momentos do Lollapalooza após o fim do programa Domingo Maior.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO DOMINGO (26)

Palco Budweiser

12h40 ?13h20: Larissa Luz

14h15 ? 15h15: Rashid

16h25 ? 17h25: L7nnon

18h35 ? 19h35: Tove Lo

21h ? 22h30: Skrillex

Palco Chevrolet

12h ? 12h35: Number Teddie

13h25 ? 14h10: Tuyo

15h20 ? 16h20: Os Paralamas do Sucesso

17h30 ? 18h30: Aurora

19h40 ? 20h55: Rosalía

Palco Adidas

12h40 ? 13h20: Black Pantera

14h15 ? 15h15: O Grilo

16h25 ? 17h25: The Rose

18h35 ? 19h35: Baco Exu do Blues

21h ? 22h: Cigarettes After Sex

Palco Perry?s by Johnnie Walker Blonde

12h ? 12h30: Carol Seubert

12h45 ? 13h15: Camilla Brunetta

13h30 ? 14h15: Deekapz

14h30 ? 15h15: Carola

15h30 ? 16h15: Santti

16h30 ? 17h30: Rooftime

17h45 ? 18h45: Dubdogz x KVSH

19h ? 20h: Fred Again..

20h15 ? 21h15: Alison Wonderland

21h30 ? 22h30: Armin van Buuren