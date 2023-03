SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mulher de 26 anos que pulou do 6º andar de um prédio na Vila Olímpia (zona oeste de São Paulo) para escapar de um incêndio, morreu após ser socorrida por uma unidade de resgate. A informação foi confirmada pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela sofreu parada cardiorrespiratória, chegou a ser levada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu.

O irmão dela, de 23 anos, inalou fumaça e foi encaminhado à Beneficência Portuguesa. Ele continua internado, segundo a assessoria de imprensa do hospital. O estado de saúde não foi divulgado.

O incêndio ocorreu na rua do Rocio, por volta das 11h de sábado (25). O Corpo de Bombeiros enviou 13 viaturas para combater as chamas.

As investigações sobre as causas do incêndio seguirão pela Polícia Civil. O caso foi registrado como incêndio e comunicação de óbito pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros).