SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Cravinhos, um dos envolvidos no brutal assassinato do casal Von Richthofen em 2002, falou com o jornalista Ullisses Campbell, autor de um livro sobre a ex-namorada de Daniel, Suzane von Richthofen. Na entrevista,expressou arrependimento por suas ações passadas e afirmou que mudaria sua atitude se pudesse voltar no tempo. Também comentou sobre Andreas, irmão de Suzane.

"Ainda não tive oportunidade de encontrá-lo depois que saí de Tremembé. O Andreas era meu irmão. Sonho com o dia em que terei um acerto de contas definitivo com ele. Ainda estou me preparando psicologicamente para procurá-lo, abraçá-lo e beijá-lo. Nem sei se tenho essa coragem", afirmou Cravinhos.

Daniel admitiu que não teria se envolvido com Suzane se tivesse a chance de fazer diferente, e classificou-a como "vítima de si mesma". Ele também afirmou que deixou para trás seus sentimentos negativos em relação ao passado e agora busca seguir em frente com sua vida.

Atualmente, Daniel mudou seu sobrenome para "Bento" e trabalha com motovelocidade, pilotando e customizando motos. Ele deixou a penitenciária de Tremembé em 2018 para cumprir o resto de sua pena de 38 anos de prisão em regime aberto.

Apesar de ter passado por um período de mágoa e raiva, Daniel percebeu que não podia seguir em frente enquanto alimentava esses sentimentos negativos em seu coração. Agora, se encontrasse Suzane na rua, ele diria "boa sorte na sua caminhada" e mudaria de calçada.