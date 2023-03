SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escola estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, onde um estudante matou na manhã desta segunda (27) uma professora a facadas, atende poucos alunos e tem uma equipe de profissionais também pequena.

Segundo dados do Censo Escolar, a unidade tem apenas cerca de 280 estudantes matriculados do 6º ao 9º anos do ensino fundamental e conta com 15 professores.

A escola foi recentemente transformada em tempo integral. Ela foi incluída no PEI (Programa de Ensino Integral) em 2021. Antes disso, a unidade tinha quase o dobro de alunos, com 430 matrículas.

Segundo dados do censo, apesar de registrar baixo desempenho educacional, a escola tem notas acima da média da capital paulista. A última avaliação do Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) aponta que 44% dos estudantes da Thomazia Montoro terminam o 9º ano com aprendizado adequado em português. Em matemática, 30% alcançam o considerado adequado para o fim da etapa.

Segundo relato de estudantes e pai, episódios de violência são comuns na escola.

Um aluno disse à reportagem que testemunhou na semana passada uma briga entre o adolescente agressor e outro estudante, que foram separados pela professora que sofreu os primeiros golpes nesta segunda.

Em nota, a Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) lamentou o ataque e afirmou que há anos cobra medidas do governo do estado para a redução da violência no ambiente escolar.

"Mais um caso lamentável e chocante de violência em escola estadual expõe o descaso e o abandono do Estado em relação às unidades da rede estadual de ensino de São Paulo", diz trecho da nota, assinada pela professora Bebel, presidente da Apeoesp.

"Faltam funcionários nas escolas, o policiamento no entorno das unidades escolares é deficiente e, sobretudo, não existem políticas de prevenção que envolvam a comunidade escolar para a conscientização sobre o problema e a busca de soluções."