SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O adolescente que matou uma professora e feriu cinco pessoas nesta segunda (27) em uma escola na Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo, fazia referências nas redes sociais ao autor do massacre que deixou oito mortos em Suzano em 2019.

Em sua conta no Twitter, ele usava o nome Taucci e uma sequência de números. Taucci é o sobrenome do garoto que abriu fogo contra colegas em Suzano há quatro anos.

Nesta segunda, o agressor usava também uma máscara sobre o nariz e a boca com o desenho de uma caveira. É a mesma máscara usada tanto pelos atiradores de Suzano quanto pelo adolescente que atacou duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, em novembro do ano passado.

A balaclava da caveira usada em Suzano, Aracruz e, agora, na zona oeste de São Paulo, é símbolo de supremacistas americanos. Os grupos extremistas República da Flórida e Divisão Atomwaffen as exibem na internet.

É uma referência a assassinos retratados em videogame e a um atirador fictício de uma série americana.

Assim como no ataque de 2019, além da máscara, a vestimenta incluiu roupas pretas. Em Aracruz, o autor preferiu coturnos e vestes camufladas.

Na internet, circulam imagens de garotos fazendo a saudação nazista ao Terceiro Reich com um braço estendido e o rosto coberto pela mesma imagem da caveira.