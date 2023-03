SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O delegado Marcus Vinicius Reis, do 34º Distrito Policial, disse que uma arma de pressão air soft, uma faca e uma parte de tesoura foram apreendidas na casa do adolescente de 13 anos que matou a facadas uma professora e deixou outros cinco feridos na manhã desta segunda (27), na escola estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo.

Nas vistorias na residência do agressor, também foram apreendidos uma luva preta, um boné preto, um pano preto com desenho de caveira, três máscaras, uma CPU e um videogame Xbox.

Até cerca de 15h40, um total de 33 pessoas já havia prestado depoimento à polícia, segundo Reis.

Às 16h, o autor do ataque seguia na delegacia. Segundo o delegado, o adolescente deve ser encaminhado à Vara de Infância e Juventude. A tendência é que ele siga para a internação na Fundação Casa logo em seguida.

A polícia investiga se ele teve ajuda de algum adulto. "A gente não pode esquecer que nós estamos lidando com um menor [de idade], com vítimas menores, com professoras que a gente não quer passar os dados, a gente quer preservar a identidade", disse o delegado.

O adolescente de 13 anos já havia ameaçado atacar outra escola. Um boletim de ocorrência de fevereiro foi registrado por uma funcionária da Escola Estadual José Roberto Pacheco, em Taboão da Serra (Grande SP), de onde o adolescente foi transferido há poucos dias, em março. No BO, o jovem é descrito como alguém que vinha apresentando um comportamento suspeito nas redes sociais, "postando vídeos comprometedores, por exemplo, portando uma arma de fogo e simulando ataques violentos".

O agressor matou a professora de ciências Elizabeth Tenreiro, 71, e também feriu com golpes de faca dois alunos e outras três professoras. O adolescente é aluno do 8º ano do ensino fundamental na escola. De acordo com a polícia, ele anunciou o ataque em um post em rede social na manhã desta segunda, em que escreveu ter aguardado por esse momento a "vida inteira". Disse, ainda, que esperava matar ao menos uma pessoa.

As professoras feridas são Jane Gasperini, Rita de Cássia Reis e Ana Célia Rosa. As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região.

O secretário estadual de Educação, Renato Feder, anunciou que a escola ficará fechada por uma semana. "Se precisar estender, vamos acompanhar. Vamos antecipar o recesso de julho nessa escola", disse o secretário.

Em relação aos demais feridos pelo adolescente, Feder informa que não estão em risco de morrer. "A [que está] em pior estado é a professora Ana Célia, que foi mais atingida, mas passa bem e não corre risco de vida. Nenhum aluno corre risco também."