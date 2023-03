SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um forte temporal atingiu a cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, na noite de terça-feira (28), derrubou árvores, causou estragos e deixou bairros sem energia elétrica. A cidade teve danos em imóveis e veículos. Uma pessoa ficou desalojada.

A tempestade começou por volta das 19h15 e, segundo a Defesa Civil, em cerca de 40 minutos foram registrados 49,8 milímetros de precipitação.

O órgão recebeu diversos chamados, a maioria deles para queda de árvores. Foram cerca de 60, mas o número está aumentando, de acordo com a Defesa Civil, porque as equipes estão atuando nas ruas do município e alguns chamados ainda são contabilizados.

"Houve deslocamento de uma grande cobertura metálica de um imóvel que ainda está em construção. Cobertura grande, de aproximadamente 300 metros quadrados. Ela fez um deslocamento de 100 metros do local de origem e caiu sobre outra residência", diz Luiz Dell'Acqua, gerente responsável pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município.

O imóvel atingido pela estrutura metálica fica na rua Dr. Antônio Tavares Pereira Lima, no Jardim das Estações.

A cobertura metálica causou danos superficiais ao imóvel atingido, segundo a Defesa Civil, além de danos a alguns veículos.

A Defesa Civil orientou que uma moradora que estava na residência atingida deixasse o local. Uma pessoa que estava em um carro atingido pela cobertura teve escoriações leves.

Diversos bairros ficaram sem energia, entre eles, o Santa Júlia e a Vila Xavier, que é um dos mais populosos de Araraquara, segundo a Defesa Civil. O fornecimento de energia já foi restabelecido em todo o município.

"Várias equipes da prefeitura trabalham em cortes de árvores e remoção dos escombros. A Defesa Civil está nas ruas desde às 7h", afirma Dell'Acqua.