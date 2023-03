SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu alerta para a venda de um remédio falso contra esclerose múltipla.

A Anvisa determinou a apreensão e proibiu a venda e distribuição do lote 7BK1221 do Lemtrada. As determinações foram feitas após a Sanofi, dona do registro do medicamento, informar à agência que não reconhece o lote como sendo de sua produção.

O lote tem data de fabricação em fevereiro de 2021 e validade até outubro de 2024. Além de não pertencer à fabricante, a embalagem secundária desse lote não está em português, segundo a Anvisa.

Caso algum serviço de saúde encontre produtos com essas características, a Anvisa pede que eles não sejam utilizados e orienta a comunicá-la. Se houver dúvidas sobre a procedência dos remédios, a recomendação é entrar em contato com a Sanofi pelo telefone 08007030014 ou pelo e-mail sac.brasil@sanofi.com.