FOLHAPRESS - Uma das mais famosas praias nudistas do Brasil, Tambaba, na Paraíba, deve ganhar um grande resort dedicado ao público naturista. Com 284 quartos que receberão até 750 hóspedes simultaneamente, o Villamor Tambaba Resort será construído a apenas cem metros da praia e deve ser inaugurado até 2027.

Idealizado pelos sócios de uma pousada homônima que já existe há dez anos na região, o novo empreendimento contará com toda a infraestrutura padrão de um resort (como piscinas, restaurantes e spa), mas também com novidades que, segundo os sócios, o colocarão no circuito internacional de resorts nudistas.

Nas imagens 3D do projeto, por exemplo, chamam atenção a carcaça de uma aeronave comercial (que poderá ser de um Boeing 727 ou 737, a depender da disponibilidade) que receberá uma minibalada para até cem pessoas e o "jardim do éden", uma área da piscina coberta por uma caixa de vidro, com água aquecida e bar molhado. O espaço deverá receber festas noturnas para até 300 convidados. Um cine-teatro e uma boate também estará à disposição dos hóspedes.

"Atualmente, nossa pousada tem 100% de ocupação em todos os finais de semana do ano, incluindo o Réveillon e até o Carnaval de 2024. Diante desse cenário, de um nicho de mercado em crescimento, decidimos pela edificação do resort, dessa vez junto à praia naturista", diz Márcio Pimenta, sócio da Pousada Villamor e um dos idealizadores do projeto.

Na piscina e em outras áreas compartilhadas, como o cine-teatro, a nudez será obrigatória, mas apenas sugerida em outras áreas comuns. O uso de vestimentas será obrigatório apenas no restaurante.

Segundo Pimenta, a operação do resort deve gerar 350 empregos diretos e movimentar fortemente a economia local, já que não haverá o famoso sistema "all-inclusive", comum em muitos resorts.

"Todos os 750 hóspedes irão circular diariamente pelas praias e pelo município consumindo nos bares, restaurantes, mercados e lojas, gerando mais empregos, mais arrecadação de impostos e possivelmente novos empreendimentos", promete o empresário.

O resort será erguido em parceria com uma construtora, a MM Incorporação Imobiliária, no modelo de multipropriedade ?quando diferentes pessoas ou empresas compram cotas de um empreendimento e compartilham a sua propriedade. Segundo Pimenta, muitos dos mais de 10 mil clientes da sua pousada já demonstraram interesse em contribuir com o novo negócio, que demandará um investimento de R$ 150 milhões.

Pimenta conta que existe a intenção de construir um teleférico ligando o resort, que ficará no alto do morro, à praia de Tambaba, no nível do mar. O plano, entretanto, depende da autorização da Sudema, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente do Estado da Paraíba. O órgão já expediu uma licença ambiental para o empreendimento, autorizando a supressão de 51 hectares de vegetação para construção.

Quando pronto, o Villamor Tambaba Resort deve ocupar uma área de 12,8 mil metros quadrados. As obras começam ainda neste mês, assim que a prefeitura do município de Conde liberar a licença de construção, que deve durar quatro anos. A inauguração está prevista para 2027.