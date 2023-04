SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma grávida de 32 anos morreu nesta terça-feira (4) após ir a uma farmácia e tomar uma injeção com suposto efeito vitamínico para "aumentar a imunidade" em Cuiabá (MT). O bebê, uma menina, também morreu.

À reportagem, a Polícia Civil disse que foi informada na farmácia que Elaine Ellen Ferreira Vasconcelos foi até o local para tomar a medicação, pois estava com sintomas gripais.

De acordo com o estabelecimento, a mulher "queria aumentar a imunidade em razão da gravidez". Elaine recebeu a injeção de um medicamento com suposto efeito vitamínico.

Logo em seguida, a mulher passou mal e a mãe e marido dela chamaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), segundo os prontuários médicos. No local, a vítima foi achada em parada cardiorrespiratória e foram iniciados os procedimentos de reanimação.

Houve a orientação para encaminhamento ao Hospital Maternidade Santa Helena para tentar salvar mãe e bebê.

Elaine foi levada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) quando chegou no hospital, mas a reanimação da gestante não deu certo e não havia mais sinais vitais na bebê. A mulher estava grávida de oito meses, segundo o site Primeira Página.

Após a morte, as proprietárias da farmácia entregaram à polícia uma caixa do produto usado na vítima (o nome não foi divulgado). O caso é investigado pelo DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa).

O enterro de Elaine ocorreu na tarde desta terça. Não foi informado se ela e a filha, que se chamaria Helena, foram enterradas juntas.

A reportagem tenta contato, via WhatsApp e telefone, com a farmácia em que Elaine teria recebido a injeção, mas não teve retorno. No WhatsApp do estabelecimento há uma imagem com o fundo preto e a palavra "luto".

CONSELHO DE FARMÁCIA DIZ QUE TOMA MEDIDAS

Por telefone, o CRF-MT (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso) disse que as medidas sobre o caso estão sendo tomadas.

Após ser informado da morte, o conselho disse que repassou o caso ao setor de fiscalização para seguir com ações em relação ao assunto.

A reportagem questionou o CRF-MT via e-mail, como solicitado pelo próprio conselho, sobre quais medidas serão tomadas e se a farmácia possui registro junto ao órgão, mas não teve retorno.

AMIGOS LAMENTAM MORTE

Nas redes sociais, amigos de Elaine lamentaram a morte da mulher e da bebê.

"Anos de parceria e amizade. Obrigada por se fazer presente sempre. Sua passagem foi muito rápida nessa Terra, mas Deus, em sua infinita bondade, lhe concedeu o mais bonito dos prazeres. Descansa em paz. Te amaremos para sempre", escreveu uma amiga de Elaine nas redes sociais.

"Só Deus para consolar e confortar por uma perda tão difícil. Vá em paz, Elaine. Meu coração chora por você, minha amiga", disse outra.