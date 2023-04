SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revogação da Ordem do Mérito Princesa Isabel pelo Ministério dos Direitos Humanos é encarada por Dom João de Orleans e Bragança, 69, bisneto da princesa, como "mais um primarismo revanchista" dos governos recentes.

A Ordem, criada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em dezembro do ano passado, foi revogada agora pelo governo Lula, que instituiu em seu lugar o Prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos. Gama era negro e foi um dos principais ativistas pela abolição da escravidão no país.

João, mais conhecido como Joãozinho Príncipe, vê na medida um ato político, "baseado na polarização mesquinha" do Brasil atual. Ele diz que não considera injusta a homenagem a Gama, "muito pelo contrário".

Na opinião do neto da Princesa Isabel, Gama foi tão importante quanto a sua avó para a abolição da escravidão no Brasil. "Sem outras forças abolicionistas, nada teria acontecido", afirma. João cita ainda José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e André Rebouças como merecedores de homenagens deste porte.

O Prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos será oferecido a cada dois anos a pessoas físicas ou jurídicas cujos trabalhos tenham se destacado nas áreas de promoção e defesa dos direitos humanos no país.