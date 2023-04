SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ataque em creche de Santa Catarina, mudança na política de preços? da Petrobras, depoimento de Bolsonaro sobre joias e outras notícias para começar esta quinta-feira (6).

COTIDIANO

Ataque contra creche deixa quatro crianças mortas em Blumenau (SC). Autor tem 25 anos e foi detido; delegado afirma que ação não foi coordenada nem está ligada a outros atentados.

POLÍTICA

Bolsonaro depõe sobre joias na condição de investigado e diz à PF que soube de apreensão um ano depois. Ex-presidente foi ouvido por três horas; segundo a defesa, ele disse que buscou evitar vexame diplomático.

GOVERNO LULA

Datafolha: 30% se dizem petistas, e 22%, bolsonaristas. Pesquisa mostra oscilação negativa nos dois grupos após início do governo Lula e o 8 de janeiro.

GOVERNO LULA

Arcabouço fiscal de Haddad lembra tentativa de pacto com diabo, diz Lindbergh, do PT. Deputado afirma que reação de mercado se iguala à de demônio no romance 'Grande Sertão: Veredas'.

MERCADO

Ministro anuncia mudança no preço dos combustíveis e irrita Petrobras. Estatal desconhece proposta que, segundo Silveira, reduziria preço do diesel em até R$ 0,25.

MERCADO

Revisão de marco do saneamento deixa brecha para empresa estadual atuar sem licitação. Ao falar de novas regras, Lula pede confiança em empresas públicas.

EDUCAÇÃO

Secretários do MEC desconheciam que portaria suspenderia cronograma do novo ensino médio. Medida foi decidida para tentar amenizar o desgaste do governo com movimento que pede revogação.

MUNDO

PF mapeou depósitos de membros do governo da Rússia a suposto espião no Brasil. Funcionário do consulado e homem que se identificou como cônsul são citados em transações que beneficiaram russo preso no país.

GUERRA DA UCRÂNIA

Zelenski visita Polônia em meio a especulações de grande contraofensiva. Ocidente intensifica ajuda a país invadido, enquanto Putin avança para tomar cidade de Bakhmut.

CHATGPT

ChatGPT vai melhor que 80% dos alunos no Enem, mas derrapa em matemática. Jornal Folha de S.Paulo calculou nota da inteligência artificial em cinco edições da prova.

JORNALISMO

Demissões na Globo superam 50 nomes, em proporção inédita. Profissionais com décadas de casa dizem nunca terem visto algo similar na emissora e questionam critérios dos cortes.

COTIDIANO

Capitão e cabo matam sargento a tiros em batalhão na zona sul de São Paulo. Rulian Ricardo foi atingido por quatro disparos após desentendimento.

CHUVA

Feriado de Páscoa em SP deve ter chuvas fortes e contínuas, alerta Defesa Civil. Chegada de frente fria nesta quinta (6) muda o tempo; há risco de alagamento.

MUNDO

TURISMO

Resort nudista em Tambaba (PB) terá avião-balada, teleférico e 'jardim do éden'. Empreendimento de R$ 150 milhões quer movimentar a economia local ao não oferecer sistema all-inclusive.

LIBERTADORES

O Palmeiras perdeu de 3 a 1 do Bolívar, na Libertadores, de virada. Também na Libertadores, o Flamengo também perdeu de virada (2 a 1), para o Aucas. Já o Fluminense venceu na Libertadores: 3 a 1 no Sporting Cristal.